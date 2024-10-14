Лён в обмен на бытовую технику: на Урале оформили первый бартерный контракт с КНР

Таможенники оформили первый внешнеторговый бартерный контракт уральского предприятия с контрагентом из Китая. Сделка заключена на безденежной компенсационной основе на равную стоимость товаров.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, в рамках договора из Китая в Россию поступили бытовая техника, строительные материалы и другие товары. Российская компания, в свою очередь, поставила в Китай семена льна на равнозначную сумму.

«Бизнес начал использовать бартерные сделки во внешней торговле. Это одна из альтернативных форм взаиморасчетов в нынешних реалиях, применяемых участниками внешнеэкономической деятельности. Очевидный плюс таких сделок заключается в минимизации валютно-финансовых рисков вплоть до их полного устранения при равноценном обмене товаров. Во-первых, колебания курсов валют не влияют не эффективность сделки. Во-вторых, не возникает проблем из-за задержек платежей или отказа банков от проведения транзакций», – отметил начальник Уральского таможенного управления Алексей Фролов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube