За неделю в Свердловской области родилось 710 детей

За минувшую неделю в Свердловской области на свет появилось 710 детей. Как сообщили «Новому Дню» в пресс-службе минздрава региона, в числе новорожденных 368 мальчиков и 342 девочки, в том числе пять двоен и одна тройня.

По статистике прошлой недели, 499 рожениц стали матерями до 35 лет, 204 – после 35 лет. Для одной из женщин эти роды стали восьмыми по счету, а еще для одной – девятые.

Екатеринбург, Елена Васильева

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