В Екатеринбурге машина сбила 12-летнюю девочку. Ребенок в больнице

В поселке Полеводство на окраине Екатеринбурга 12-летняя девочка выбежала на дорогу прямо перед автомобилем Hyundai. Водитель не успел затормозить и сбил ребенка. Инцидент произошел 13 октября около 17:20 на улице Трактористов, сообщили в городской Госавтоинспекции.

За рулем автомобиля находился 37-летний мужчина. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв. Водитель сообщил инспекторам, что ехал со скоростью 30 км/ч, а ребенок на дороге появился неожиданно. Водительский стаж мужчины составляет 21 год, к административной ответственности за нарушение ПДД он привлекался три раза.

Мать пострадавшей девочки рассказала, что была дома. Дочь гуляла на улице и, с ее слов, увлеклась игрой и не заметила, что вышла на проезжую часть. Ребенок с травмами был доставлен в ДГКБ № 9 Екатеринбурга.

После инцидента сотрудники полиции проверят школу, где учится пострадавшая девочка, – рассказывают ли там детям о правилах безопасного поведения на дорогах. Также материалы проверки будут направлены в комиссию ПДН по Чкаловскому району.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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