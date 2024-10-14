Прокуратура будет собирать обращения от бойцов СВО

Свердловская прокуратура объявила о старте работы горячей линии для обращений участников специальной военной операции и членов их семей. В надзорном ведомстве ждут вопросы, связанные с оказанием мер социальной поддержки.

«Прием сообщений по обозначенным вопросам будет проводиться с 14 по 18 октября 2024 года с 09:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 по телефону: +7(343) 376-82-61», – добавили в пресс-службе.

Екатеринбург, Елена Сычева

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