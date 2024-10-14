Уральцы стали в семь раз чаще сдавать шины в специальные пункты приема

Уральцы становятся экологически осознанными – они в семь раз чаще сдают отработанные покрышки в специальные пункты приема, чем еще три года назад. Об этом сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

«В 2021 году автомобилисты и представители организаций привезли на пункт сдачи 3117 старых шин, в 2022 году 6208, в 2023 году 11 359, а за девять месяцев 2024 года уже 20 012», – сообщили на предприятии.

Там уточнили, что в течение ближайших месяцев ожидают еще несколько тысяч старых автомобильных покрышек.

На предприятии напомнили, что шины относятся к отходам четвертого класса опасности, поэтому их нельзя выбрасывать вместе с другим коммунальным мусором. «За это предусмотрена административная ответственность: до 4 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч для предприятий. Поэтому если люди заметили старые автошины на контейнерной площадке, им нужно обращаться в свою управляющую компанию или в администрацию района. Также можно уведомить об этом «Спецавтобазу» через кнопку «Сообщить о нарушениях на контейнерной площадке» на сайте sab-ekb.ru или по телефону горячей линии 8-800-775-00-96 (звонок по России бесплатный) – с начала этого года регоператору поступило более 500 таких обращений», – уточнили на «Спецавтобазе».

Пункт приема шин работает ежедневно с 08:00 до 20:00 на Посадской, 3 (въезд со стороны Гурзуфской). Отсюда покрышки отправляются на переработку, где из них делают мелкодисперсную крошку – ее применяют при строительстве и ремонте дорожных покрытий, при производстве кровельных гидроизоляционных материалов, брызговиков для машин, ковриков и прочего.

Екатеринбург, Елена Сычева

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