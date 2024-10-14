В Екатеринбурге потеплеет до +8

В первой половине недели в Свердловской области в дневные часы будет тепло, выпавший снег растает. Затем постепенно начнется похолодание.

Как сообщает телеграм-канал Уралгидрометцентра, 14-16 октября циклон над Уралом вберет немного тепла, поступающего с юга европейской территории России, удержит преимущественно малооблачную погоду при слабом ветре. Снежный покров будет понемногу разрушаться.

В конце рабочей недели, 18-19 октября, под влиянием атмосферного фронта пройдут незначительные осадки в виде мокрого снега.

Температура воздуха в Свердловской области 14-16 октября ночью -2…-7 °C, в низинах -10…– 12°, днем +4…+9°. В Екатеринбурге ночью -3…-4°, днем +7…+8°. 17-19 октября ночью -2…+1°, днем +2…+6°.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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