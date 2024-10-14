На Урале завершен процесс подключения отопления

В Свердловской области подключено центральное отопление во всех 94 муниципалитетах. Подача тепла осуществляется в 100% жилищного фонда и во все социальные учреждения, сообщили в ДИПе.

Если в конкретном доме по каким-либо причинам нет отопления, в первую очередь жильцам необходимо обратиться в свою управляющую компанию или ТСЖ для регулировки внутридомового оборудования.

По состоянию на 14 октября полностью включены 1413 котельных (100%). Отапливается 98,6 миллионова квадратных метров жилья (100%) и 5903 объектов социальной сферы (100%). В том числе: 1094 школы (100%), 1656 детских дошкольных учреждений (100%), 1017 учреждений здравоохранения (100%), 1075 учреждений культуры (100%) и 1061 прочее учреждение социальной сферы (100%).

В рамках подготовки к отопительному сезону в регионе заменили 775,4 км ветхих теплосетей, 353,3 км ветхих водопроводных сетей, 198,2 км канализационных сетей и 259,7 км электрических сетей. В целом на подготовку коммунальных сетей выделено более 14 миллиардов рублей.

Сообщить о проблемах с теплоснабжением жители региона могут по телефонам горячих линий, которые начали действовать в муниципалитетах.

Карта горячих линий

Екатеринбург, Елена Владимирова

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