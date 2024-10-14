Из Екатеринбурга стартуют новые рейсы на курорты Азии и Ближнего Востока

Авиаперевозчик Azur Air опубликовал полетную программу на осенне-зимний период. Из Екатеринбурга можно будет отправиться в Таиланд и Египет.

Так, с 4 ноября начнутся полеты на Пхукет, с 8 – в Паттайю, а с 12 – в Хургаду. Как отметили в пресс-службе екатеринбургского аэропорта, продолжатся полеты и в Шарм-эль-Шейх. Рейсы будут осуществляться на «Боингах» 757-200 и 767-300. Время в пути до курортов Таиланда составит около 8,5 часа, до курортов Египта – 6-7 часов.

Как ранее писал «Новый День», с 6 ноября авиакомпания возобновляет прямые чартерные рейсы на индийский курорт Гоа. Полеты будут выполняться один раз в 10 дней на Boeing 757-200, а время в пути составит 7 часов. Билеты уже в продаже у партнеров авиаперевозчика в составе туров.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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