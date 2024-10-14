Конец дачного сезона: СвЖД отменяет летние поезда

Пригородные поезда СвЖД переходят на зимний график работы: уменьшается количество вагонов и закрываются «летние» рейсы.

Так, поезда Екатеринбург-Пассажирский – Ревда, Екатеринбург-Пассажирский – Храмцовская, Екатеринбург-Пассажирский – Мурзинка, Серов – Бокситы, Нижний Тагил – Невьянск, Екатеринбург-Пассажирский – Полевской, Бокситы – Верхотурье не будут ходить с сегодняшнего дня до апреля 2025 года. А в природный парк «Оленьи ручьи» последний рейс отправится 27 октября.

Также в пресс-службе СвЖД уточнили, что отменяются дополнительные остановки на небольших о.п. возле садов и дачных поселков (Большая Поляна, Плюсниха, Вершина, Винокурово, Соснята, Ольховка, Вагановка).

Екатеринбург, Дарья Деменева

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