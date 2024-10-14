ГК «КОРТРОС» сохранил лидерство в рейтинге новостроек Свердловской области

В региональный ТОП-5 новостроек по масштабу проекта, составленный порталом ЕРЗ.РФ, вошли три ЖК Группы компаний «КОРТРОС» (представлен в Свердловской области АО СЗ «РСГ-Академическое»).

Все жилые комплексы – лидеры расположены в Екатеринбурге По данным на 1 октября, первую строчку в ТОП-5 занимает ЖК Академический (застройщик ГК «Кортрос») с площадью 326,8 тыс. м². В жилом комплексе находятся 22 дома на 5,92 тыс. квартир. За ним следуют проекты ЖК «Светлый» и ЖК «Солнечный».

А затем в ТОП снова отмечены два проекта «КОРТРОСА» – ЖК «Близкий», в котором возведено 26 домов на 4,87 тыс. квартир, и ЖК «Eleven» – это 10 домов, где построено 4,91 тыс. квартир.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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