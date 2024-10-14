Безработная мигрантка зарезала 13-летнюю дочь знакомых и пыталась сжечь тело

В Первоуральске Свердловской области расследуют жуткое убийство – безработная женщина, гражданка одной из бывших союзных республик, зарезала дочь своих знакомых. После она устроила поджог, чтобы скрыть следы преступления.
«Все случилось в квартире дома на проспекте Космонавтов. У женщины произошёл конфликт с девочкой, в это время родители ребенка были на работе», – рассказали в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.
Вычислили и задержали подозреваемую сотрудники полиции по горячим следам. «По имеющимся данным, девочка проживала в полной благополучной семье, на учёте они не состояли. Обвиняемая же официально не работала, занималась реализацией косметики в частном порядке», – отметил начальник пресс-службы областного полицейского главка, полковник Валерий Горелых.
В СУ СКР по региону отметили, что в отношении задержанной избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ей предъявлено обвинение в убийстве.
Екатеринбург, Елена Сычева
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