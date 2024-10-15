«Могло бы быть и меньше», – 81% уральцев считают, что в регионе слишком много мигрантов

Больше 80% жителей Свердловской области говорят, что в регионе сейчас слишком много трудовых мигрантов. За год число людей, разделяющих такое мнение, возросло почти на четверть.

Опрос по отношению жителей регионов к трудовым мигрантам провели аналитики hh.ru. На вопрос: «По вашим ощущениям, в вашем регионе сейчас много трудовых мигрантов из других стран или мало?» большинство опрошенных жителей Свердловской области (81%) ответили: «Много, могло бы быть и поменьше». В целом по стране этот показатель оказался чуть ниже – 80%. По сравнению с аналогичными замерами год назад, доля таких ответов выросла в области на 23% (с 58% в 2023 г.), в целом по России тот же тренд – число подобных ответов увеличилось на 21% (с 60% в 2023 г.).

Чаще других отвечали, что мигрантов слишком много, респонденты из сферы транспорта и логистики (сразу 92%), автобизнеса (91%), безопасности (89%) и строительства (85%).

Еще 13% жителей Свердловской области считают, что иностранцев на Урале столько, сколько требует рынок труда (год назад таких ответов было 29%). Еще 2% респондентов отметили, что мигрантов могло быть и больше (год назад – 4%). Чаще всего мнения о том, что трудовых мигрантов не хватает, придерживаются работники из сферы маркетинга, общепита и туризма, добычи сырья, розничной торговли и ИТ-специалисты. Остальные 5% затруднились ответить.

По мнению 35% опрошенных свердловчан, наиболее целесообразно принимать мигрантов на рабочие места, не требующие квалификации (дворники, грузчики и т. п.), 18% придерживаются мнения, что это могут быть любые рабочие места, где есть дефицит кадров, еще 11% полагают, что привлекать иностранную рабочую силу нужно только на квалифицированную работу (врачи, ученые, преподаватели и т. п.), а 32% категорически против трудоустройства мигрантов в любом случае.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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