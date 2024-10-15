За неделю ОРВИ заболели 32300 свердловчан

На прошлой неделе в Свердловской области зарегистрировано 32,3 тысячи случаев острых респираторных инфекций. Это ниже уровня позапрошлой недели на 7,5% и соответствует средним многолетним данным. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, 59,3% заболевших – дети.

По данным лабораторного мониторинга, в настоящее время доминирует риновирус. Также обнаружены аденовирусы, боковирусы, вирусы SARS-CoV-2, парагриппа и гриппа В. Заболеваемость выше среднеобластного уровня в поселке Уральском, ЗАТО Свободном, Сысерти, Кировграде и Тугулыме.

В Екатеринбурге за неделю зарегистрировано 15,3 тысячи случаев заболевания ОРВИ, что ниже уровня прошлой недели на 9,5% и ниже среднего многолетнего уровня на 7,6%.

Эпидемиологи считают, что текущая эпидобстановка является благоприятным периодом для вакцинации против гриппа. На сегодняшний день в области привито от гриппа 1 млн 280 тысяч свердловчан, что составляет 31% населения.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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