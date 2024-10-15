Живущий на две семьи алиментщик задолжал обеим женам 700 тысяч

В Екатеринбурге приговорили к 10 суткам административного ареста уральца, живущего на две семьи, с задолженностью по алиментам свыше 700 тысяч рублей.

Как сообщили в пресс-службе УФССП, у мужчины фактически две семьи, в одной растут 14-летний сын и 4-летняя дочь, во второй – 8-летний сын. По алиментам отец задолжал обеим сожительницам.

Некоторое время назад должнику назначили административный арест за долг одной из женщин в 110 тысяч рублей. Сам он в это время жил со второй семьей.

«Мужчине грозит уголовная ответственность по 157 УК РФ. Должник, недолго думая, уходит в другую семью, и счастливая женщина со словами: «Не губите, отпустите» отзывает исполнительный лист. Вторая женщина, после ухода мужа к другой, вспоминает, что задолженность по исполнительному листу, пока мужчина жил с ними, накопилась в размере 600 тысяч рублей, просит мужчину арестовать и наказать по всей строгости закона. Добровольно к судебным приставам на прием должник не являлся. Оформлен принудительный привод. Найден мужчина, естественно, по адресу второй семьи. Должник прятался в постели и тщетно пытался слиться со стеной», – рассказали судебные приставы.

Любвеобильный екатеринбуржец арестован на 10 суток.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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