Свердловчанка заказала таблетки для похудения – и получила статью

Жительница Свердловской области заказала в интернете таблетки для похудения, но они оказались «запрещенкой». В трех коробках БАДов из казахстанского онлайн-магазина таможенники обнаружили 32 грамма сибутрамина – это сильнодействующее вещество, которое нельзя перемещать через границу.

«Перед тем как приобретать БАДы в интернете или заказывать за рубежом, внимательно изучите этикетку товара – там должны быть указаны страна происхождения, состав, показания к применению, противопоказания, условия хранения и компания-производитель. Важно убедиться, что препараты не попадают под установленные запреты или ограничения при их ввозе в Российскую Федерацию. Для этого можно обратиться в таможенные органы за консультацией, или позвонить по телефону горячей линии Уральского таможенного управления», – посоветовал начальник отдела организации административных расследований Уральской оперативной таможни Игорь Тимиряев.

Свердловчанка отделалась штрафом, который ей присудили за нарушение ст. 16.3 КоАП РФ. Таблетки были изъяты.

Всего в 2024 году уральские таможенники возбудили 17 административных дел по аналогичным фактам правонарушений.

Екатеринбург, Елена Сычева

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