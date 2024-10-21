В Екатеринбурге прошли соревнования для детей «Я расту с ГТО»

В екатеринбургском спорткомплексе «Луч» прошел спортивный праздник «Я расту с ГТО», организованный управлением физической культуры и спорта и департаментом образования администрации города Екатеринбурга. Соревнования проводятся в Екатеринбурге впервые.

В нем приняли участие воспитанники из 40 детских садов Екатеринбурга, которые пришли на праздник со своими родителями, бабушками и дедушками.

«Фестиваль ГТО – это не только соревнования, но и возможность для детей проявить свои способности, завести новых друзей и просто отлично провести Мы уверены, что каждый участник уйдет с улыбкой и новыми впечатлениями!», – рассказала главный судья фестиваля Татьяна Шачкова.

Воспитанники старших и подготовительных групп попробовали свои силы в выполнении нормативов комплекса ГТО I ступени. Дошкольники бегали на дистанцию 10 метров, выполняли наклоны, прыжки с места, метали в цель теннисные мячи.

Педагоги инструкторы по физической культуре, подготовившие детей к сдаче нормативов ГТО, были отмечены благодарственными письмами департамента образования.

Торжественную церемонию открытия посетили депутат Законодательного Собрания Свердловской области, координатор проекта «Zа самбо» в Свердловской области Алексей Свалов и посол ГТО в регионе Елена Чепикова.

Екатеринбург, Елена Васильева

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