На Средний Урал опустился смог

В Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха.

Как сообщает Уралгидромет, оно начало действовать с 20:00 14 октября и будет длиться пять суток – до 20:00 19 октября. «На территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», – говорится на сайте Уралгидрометцентра.

Кроме того, с 15 по 18 октября в северных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.

Отметим, что дымку, висящую над городом, екатеринбуржцы с утра могли увидеть невооруженным глазом. Особенно она видна в низинах, а также на трассах, ведущих на выезд из города, где обычно скапливается грузовой транспорт.

Екатеринбург, Елена Васильева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube