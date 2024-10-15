На Средний Урал опустился смог

В Свердловской области объявлено предупреждение о загрязнении атмосферного воздуха.
Как сообщает Уралгидромет, оно начало действовать с 20:00 14 октября и будет длиться пять суток – до 20:00 19 октября. «На территории Свердловской области ожидаются неблагоприятные метеорологические условия для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе. Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности», – говорится на сайте Уралгидрометцентра.
Кроме того, с 15 по 18 октября в северных районах Свердловской области сохраняется высокая и чрезвычайная пожарная опасность.
Отметим, что дымку, висящую над городом, екатеринбуржцы с утра могли увидеть невооруженным глазом. Особенно она видна в низинах, а также на трассах, ведущих на выезд из города, где обычно скапливается грузовой транспорт.
Екатеринбург, Елена Васильева
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