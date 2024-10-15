Артем Жога встретился с Денисом Мантуровым

Сегодня первый заместитель председателя правительства РФ Денис Мантуров провел встречу с полномочным представителем президента России в Уральском федеральном округе Артемом Жогой.

Как сообщает пресс-служба федерального правительства, на встрече обсуждались вопросы развития промышленности Урала, а также повышение эффективности предприятий ОПК округа.

Напомним, в правительстве Денис Мантуров является куратором Уральского федерального округа.

Артем Жога, назначенный на пост полпреда 2 октября, уже успел посетить предприятия ОПК в Свердловской, Челябинской и Курганской областях.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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