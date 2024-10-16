Уралец ограбил ювелирный магазин, но при бегстве застрял в репейнике

В Арамили экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал по горячим следам мужчину, который вынес из ювелирного магазина драгоценности на сумму более 1 млн рублей.

Накануне ночью в ювелирном магазине на улице 1 Мая сработала тревожная кнопка. Приехав на место, охрана увидела разбитое окно, в котором появился мужчина с черным полиэтиленовым пакетом в руках.

«При виде стражей порядка он бросил свою ношу на землю, спрыгнул вниз, перепрыгнул через забор. Сотрудники стали его преследовать. Попытка буквально уйти огородами не увенчалась успехом: когда подозреваемый бежал через садовые участки, он увяз в репейнике и был задержан», – рассказали в пресс-службе Управления Росгвардии по Свердловской области.

Правоохранители установили, что задержанный со стороны внутреннего двора магазина по газовой трубе забрался на второй этаж, разбил окно, проник внутрь помещения и похитил ювелирные украшения. Похищенные драгоценности изъяты и приобщены к материалам дела в качестве улик. Задержанным оказался ранее не судимый мужчина 1989 года рождения.

Арамиль, Елена Владимирова

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