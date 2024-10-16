В Академическом районе открылся филиал Волонтерского центра Алексея Вихарева (ФОТО)

В Академическом районе Екатеринбурга открылся новый филиал Волонтерского центра Алексея Вихарева. Офис находится по адресу: ул. Академика Сахарова, 51, рядом с Преображенским парком.

Волонтерский центр был создан больше года назад. Все это время первый офис работает в самом центре города – на ул. 8 Марта, 8Д. Под руководством Алексея Вихарева волонтеры помогают городу и его жителям в решении разных вопросов. Поддерживают медиков и учреждения здравоохранения, отправляют гуманитарную помощь участникам СВО и жителям новых территорий, откликаются на просьбы о помощи пожилых людей, многодетных и нуждающихся семей, призывают горожан голосовать за благоустройство парков по программе ФКГС. Также активно участвуют в городских мероприятиях и экологических акциях, помогают приютам для животных и сотрудникам МЧС в тушении природных пожаров, устранении последствий ЧС, убирают мусор на субботниках вместе с местным отделением Российского экологического общества.

На сегодняшний день в Волонтерском центре Алексея Вихарева более 1000 добровольцев. Заявки от новых кандидатов поступают ежедневно. Теперь вступить в ряды активистов будет проще и жителям самого молодого района Екатеринбурга.

«Самое важное для нас – это вовлечение молодежи в городскую жизнь, помощь людям. Лично мне очень импонирует, что Алексей Андреевич уделяет этому большое внимание. Все ребята со счастливыми горящими глазами! Теперь и они станут частью этой большой созидательной работы», – прокомментировал Николай Смирнягин, глава Академического района.

Также Волонтерский центр работает как приемная депутата: за прошедший год за помощью и юридическими консультациями обратилось больше 10 тысяч человек.

«Наш Волонтерский центр существует уже второй год. За это время к нам присоединились больше 1000 молодых людей и девушек. Ребята пришли, чтобы научиться труду и ответственности. Это именно те качества, которые помогут во взрослой жизни. Мы здесь учимся помогать пожилому населению, заботиться об окружающей среде, поддерживать ребят, которые находятся в зоне СВО. Сегодня мы открыли филиал в Академическом районе. Именно здесь, в самом молодом районе города, живет яркая, прогрессивная, сильная молодежь, которая хочет научиться помогать и понять, что такое волонтерство. Возможно, через некоторое время мы откроем дополнительные филиалы в других районах, а также в Свердловской области. Приходите к нам! У нас интересно!» – сказал руководитель фракции «Единой России» в гордуме Екатеринбурга Алексей Вихарев.

Отметим, что Волонтерский центр Алексея Вихарева имеет официальный статус на платформе добровольчества Добро.ру. Все активисты могут получать верифицированные на «Госуслугах» волонтерские часы, которые дают дополнительные баллы при поступлении в вузы, отборах на международные фестивали и служат отличной рекомендацией для работодателей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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