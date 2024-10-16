«Стрекоза», «Муравей» и «Вжух»: дроны заменяют энергетиков и пожарных (ФОТО)

В Свердловской области активно развивается применение отечественных беспилотников в энергетике, промышленности, а также на службе МЧС и медицины катастроф. Накануне на площадке технопарка «Университетский» компания «Лаборатория будущего», уральский производитель дронов, представила линейку своей продукции – модели «Стрекоза», «Паук», «Муравей», «Муха» и «Вжух».

Как сообщили в ДИПе, «Муха» уже использовалась для поиска людей и мониторинга пожаров, а также доставки медикаментов в отдаленные поселки в северных территориях.

Диагностические комплексы «Канатоход» на базе дронов «Стрекоза» и «Паук» применяются для ремонта и предотвращения образования наледи на линиях электропередачи. Эта разработка стала первой в мире системой технического обслуживания и мониторинга электрических сетей на базе роботизированного комплекса. В комплекте у аппарата видеокамера, сканеры, тепловизор, манипулятор для установки ремонтных зажимов и другое оборудование – все, чтобы на ранних стадиях выявлять дефекты сетей.

«Возможности систем, представленных сегодня, могут быть использованы при мониторинге обстановки в лесах региона. Например, беспилотник «Муха» оборудован камерой, способной вести фото и видеосъемку. Такая система может найти и зафиксировать незаконные рубки леса, а в пожароопасный сезон при помощи беспилотников можно обнаружить лесные пожары, определить их границы и направление движения огня. Это позволяет максимально оперативно реагировать и ликвидировать возгорания», – отметил заместитель министра природных ресурсов и экологии – директор департамента лесного хозяйства Свердловской области Сергей Евко.

В Свердловской области разработана и утверждена программа развития отрасли беспилотных авиационных систем до 2030 года. Планируется создание научно-производственного центра испытаний и компетенций в сфере беспилотных систем. Его потенциальными резидентами станут 15 компаний. В том числе свердловские производители дронов для энергетической и нефтегазовой отраслей, железных дорог, а также предприятия по производству материалов и комплектующих.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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