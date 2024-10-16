В Екатеринбурге будут судить мужчину, попавшегося на мошенничестве с автостраховкой

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело о мошенничестве с автострахованием. Обвиняемый – 53-летний мужчина. По версии следствия, он и его сообщники намеренно повреждали автомобили под видом ДТП, а затем получали выплаты по ОСАГО. Общий ущерб страховщикам превысил 1,9 миллиона рублей.

Как сообщили в пресс-службе областной прокуратуры, преступная группа действовала с июня 2021 года по ноябрь 2023 года. После инсценировки аварий они обращались в Госавтоинспекцию для оформления ДТП, а затем передавали документы в страховые компании. Обвиняемый с помощью эвакуатора перевозил поврежденные автомобили, а также сопровождал сообщников в страховые компании для подачи заявления о получении выплат. Мужчине предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования, группой организованной группой». Он заключил досудебное соглашение, поэтому материалы уголовного дела были выделены в отдельное производство.

Уголовное дело в отношении других участников организованной группы находится в стадии расследования.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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