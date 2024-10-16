На очереди Дегтярск. Чиновники и депутаты продолжают просить повышения цен на услуги ЖКХ

Депутаты из Дегтярска попросят у областных властей поднять предельный индекс платы на услуги ЖКХ для жителей города. Как сообщили «Новому Дню» в думе города, с соответствующей инициативой в адрес местного парламента вышел глава Дегтярска Вадим Пильников. Для рассмотрения вопроса депутаты соберутся на внеочередное заседание уже завтра. Пока неизвестно, насколько чиновники и депутаты хотят увеличить предельный индекс роста тарифов.

Отметим, ранее к областным властям с просьбами поднять этот показатель обратились депутаты Нижнего Тагила, Ревды, Полевского (все на 15%), а также Первоуральска (на 20%). Если прошения будут удовлетворены, рост тарифов на ЖКУ в этих городах будет выше, чем в среднем по области, т.к. предельный индекс (максимальный процент, на который можно поднимать тарифы раз в год) составляет порядка 9-10% для региона. Законодательство позволяет отдельным муниципалитетам увеличивать предельный индекс.

Екатеринбург, Елена Сычева

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