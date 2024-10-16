На Урале сократились запасы зерна

На Урале запасы зерновых и зернобобовых культур на конец сентября сократились по сравнению с прошлым годом на 18,9%, следует из сообщения Росстата. Сейчас они составляют 1,6 млн тонн. В целом по стране регистрируется снижение, кроме Дальнего Востока и Сибири – там есть прирост.

Ранее в Министерстве сельского хозяйства России сообщили, что урожай в нынешнем году все же выше, чем в похожий по погодным условиям 2021 год.

Екатеринбург, Елена Сычева

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