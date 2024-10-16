Депутат рассказал, как по составу гуманитарной помощи узнать, когда будет наступление

По тому, какие вещи и оборудование участники боевых действий в зоне СВО заказывают помогающим им волонтерам, можно сделать кое-какие выводы о том, что происходит на фронте. Такое мнение высказал депутат Госдумы Максим Иванов.

Парламентарий в своем телеграм-канале пояснил, что состав каждого гуманитарного груза формируется по согласованию с командирами воинских подразделений, запросы каждый раз меняются по качеству и количеству, все зависит от оперативной обстановки.

«Например, если командиры начинают заказывать много бензопил, значит, наши активно идут в наступление. Соответственно надо окапываться на новых позициях, строить защитные сооружения, пилить, рубить, строгать. Так вот. В октябре снова стали заказывать много бензопил. Хорошая новость. Привезем, конечно же», – пишет Максим Иванов.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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