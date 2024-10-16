Тепло на Урале продлится еще 3 дня

В Свердловской области продолжает действовать антициклон: еще три дня дневная температура будет подниматься до +7...+9 °C. Однако в ближайшие дни поступит более влажный воздух, разница между дневными и ночными температурами снизится, а 19 октября вновь ожидается мокрый снег.

«В ближайшие дни антициклон будет отступать на восток, уступая место ложбине пониженного атмосферного давления, которая сейчас расположена над Европейской частью страны. В регион поступит более влажный воздух», – отметил Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Сегодня днем воздух существенно прогреется после холодной ночи, до 11-13 градусов. Погода будет практически безветренная и малооблачная.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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