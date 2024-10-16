Урал и Ямал объединились в борьбе с алкоголизмом

Свердловская область и ЯНАО объединились в борьбе с потреблением алкоголя. Представители Салехардской епархии приняли участие в круглом столе на площадке свердловского Центра общественного здоровья и медицинской профилактики, посвященном опыту взаимодействия правительства Свердловской области и Екатеринбургской епархии в сфере утверждения трезвости. Об этом сообщает ДИП.

«Мы пытались создать попечительский совет, объединяющий представителей власти и общественные организации в вопросах трезвенного просвещения, но дальше реализации отдельных инициатив это не пошло. Работа пока ведется по отдельным территориям, в ней участвуют специалисты здравоохранения, духовенство. Но это не имеет желаемых повсеместных масштабов. Хотелось бы перенять опыт Свердловской области, объединив усилия всех сторон в борьбе с алкоголизмом», – отметил епископ Ноябрьский, викарий Салехардской епархии Феодосий.

Представляя практики формирования мотивации свердловчан к ЗОЖ и отказу от вредных привычек, на круглом столе выступали представители Екатеринбургской епархии, региональных министерств здравоохранения, образования и молодежной политики.

«Успех нашей территории заключается именно в межведомственной работе. В 2023 году показатель заболеваемости алкоголизмом в Свердловской области в сравнении с показателем пятилетней давности снизился на 5,8%, в сравнении с 2022 годом – на 3,9%», – отметила замглавы свердловского Минздрава Светлана Филиппова.

Отметим, что на Ямале проблема алкоголизма стоит очень остро. Достаточно часто там совместное употребление спиртных напитков переходит в ссору и поножовщину.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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