Улицу Антона Валека откроют для транспорта только следующим летом

Специализированный застройщик «УГМК-Навигатор» продлевает сроки закрытия движения по улице Антона Валека от улицы Урицкого до улицы Володарского до 1 июня 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, компания ведет на участке строительство многофункционального центра. Закрытие движения транспорта необходимо для выполнения работ по восстановлению благоустройства на улице Антона Валека.

Объехать небольшой закрытый участок можно будет по близлежащим улицам: Володарского – Антона Валека – 8 Марта; Февральской Революции – Урицкого; Жукова – Антона Валека, 12 – Вайнера – проспект Ленина. Идущие здесь работы не влияют на схемы движения общественного транспорта.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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