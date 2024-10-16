В многоэтажке пожарная сигнализация выла полтора часа – никто не знал, как ее выключить

В многоэтажном доме на улице Байкальской, 25, вчера днем сработала пожарная сигнализация. Около 14:30 сирена зазвучала в доме. Примерно через полчаса приехали пожарные, но после проверки здания уехали – а сигнализация продолжила работать еще около часа. Все это время жильцы, находившиеся дома, пытались выяснить, как отключить систему.

«Я позвонила в 112, они сказали, что приехали и проверили, возгорания нет, сказали звонить в управляющую компанию, это они должны прийти и отключить», – рассказала одна из жительниц дома.

Однако и в управляющей компании не знали, как отключить сирену. «В нашей квартире делали ремонт стояка. Честно говоря, про датчики даже не подумали, так как не знали, насколько большой фронт работ будет. Муж уже звонил куда только можно: и в пожарку (с ними лично побеседовал), и в УК. Нигде не знают, как отключать сигнализацию. Приносим свои извинения», – написала в домовом чате одна из жительниц дома.

Только спустя полтора часа сигнализация замолчала. Сирену выключили представители подрядчика, который монтировал систему экстренного оповещения. Однако и после у жителей дома осталось множество вопросов. «Пожарные приехали за минуту до меня, а я поехала не сразу, как сообщили о сработке, и ехала из центра города. Они приехали не к самому дому, а к водокачке во дворе. Новый лифт продолжал работать, только старый, который еще в советское время был установлен, приехал на первый этаж и открыл двери».

Екатеринбург, Елена Сычева

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