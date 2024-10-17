На военную службу по контракту теперь принимают в райадминистрации

В администрации Октябрьского района Екатеринбурга открыли филиал пункта отбора на военную службу по контракту.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, здесь желающим расскажут о прохождении службы, о льготах, которые предусмотрены для самих военнослужащих и для членов их семей

Пройти медицинское обследование и сдать анализы кандидаты смогут в Центральной городской больнице № 1 (ул. Декабристов, 15), а пройти военно-лечебную комиссию – в военном комиссариате Академического и Ленинского районов (ул. Луначарского, 177). Сдачу анализов и обследование контрактники проходят бесплатно, во внеочередном порядке. Кроме этого, приезжим из других городов волонтеры помогут разместиться в гостиницах города, а при необходимости организуют транспорт.

Пункт отбора (ул. Тверитина, 41/2) работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, контактный телефон (343) 304-26-31.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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