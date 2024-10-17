На Урале торжественно открыли два участка трассы Екатеринбург – Пермь. Но это еще не конец (ФОТО)

Сегодня торжественно открыли два участка трассы Екатеринбург – Пермь. Там завершили капитальный ремонт в рамках создания трассы М-12 «Восток». Речь об участке с 232-го по 250-й км (в районе Бисерти) и с 276-го по 301-й км (в районе Дружинино и Первомайского).

Как уточнил глава Росавтодора Роман Новиков, работы по расширению трассы Екатеринбург – Пермь начались еще в 2019-м и пока они продолжаются. В прошлом году увеличили с двух до четырех полос 70 км этой дороги, а в этом – еще 34 км.

До конца года дорожники запустят полноценное движение на участке с 301-го по 326-й км (от Дружинино до съезда на Первоуральск), а также некоторые мосты и путепроводы, после чего движение по Р-242 от Ачита до Екатеринбурга и обратно станет полностью четырехполосным.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube