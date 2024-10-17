Прививки от гриппа поставили 1,4 млн уральцев

В Свердловской области вакцинацией от гриппа уже охвачено 1,4 млн человек, но среди них относительно мало детей и пенсионеров, которые наиболее тяжело переносят болезнь, сообщили в ДИПе.

«Беспокойство вызывает явно недостаточное число вакцинированных среди детей и пожилых уральцев. Между тем маленькие дети, пожилые люди, имеющие порой целый набор сопутствующих заболеваний, и беременные женщины – это те категории, по которым грипп бьет прежде всего, вызывая при заражении наибольшее количество осложнений», – отметил главный внештатный специалист минздрава по медицинской профилактике Александр Харитонов.

В регионе продолжают действовать кабинеты вакцинации в медицинских учреждениях. Дополнительно открыты выездные пункты вакцинации в ТРЦ Екатеринбурга, где в течение октября можно бесплатно сделать прививку каждую пятницу и субботу. Это доступно любому жителю Свердловской области старше 18 лет, без привязки к месту прописки. Единственное условие – наличие паспорта и медицинского полиса (по желанию – прививочного сертификата).

График работы выездных пунктов вакцинации против гриппа на 18 и 19 октября:

– ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46, вход со стороны ул. Радищева, 3 этаж, по стороне фитнес-центра) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

– ТЦ «Мега» (ул. Металлургов, 87, рядом с офисом «Мои документы») – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

– ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17, 2 этаж) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

– ТЦ «Апельсин» (ул. Блюхера, 39, 1 этаж, напротив аптеки) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

– Торговый центр (ул. Сыромолотова, 22, 1 этаж, «Бургер Кинг», помещение 10) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

– ТРЦ «Парк Хаус» (ул. Сулимова, 50, цокольный этаж, вход со стороны Основинского парка) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00;

– ТРЦ Veer Mall (пр. Космонавтов, д. 108 Д, 2 вход, 1 этаж) – пятница с 14:00 до 19:00, суббота с 10:00 до 15:00.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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