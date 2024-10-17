Приставы арестовали автомобиль, на котором было 239 неоплаченных штрафов

Судебные приставы Екатеринбурга арестовали автомобиль организации-должника, накопившей 239 неоплаченных штрафов ГИБДД на общую сумму 206 тысяч рублей. В основном штрафы выписывались за превышение скорости.

Нарушения совершались на автомобиле Kia Cerato, который был объявлен в исполнительный розыск. Машину обнаружили на стоянке у ТРЦ «Антей» на улице Малышева и эвакуировали на специализированную стоянку. Приставам пытался помешать водитель Kia, он хватался за ручки автомобиля и не хотел его отпускать, рассказали в пресс-службе регионального управления ФССП.

Если в ближайшее время долги по штрафам не погасят, то машина будет выставлена на торги.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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