В лесной части парка Маяковского устанавливают видеокамеры

В парке Маяковского примут дополнительные меры антитеррористической защищенности.

Как сообщил на пресс-конференции директор ЦПКиО Павел Зубакин, по представлению надзорных органов в лесной части парка прямо сейчас устанавливают камеры видеонаблюдения. Решение было принято после «весенних событий в Москве», как выразился директор, то есть теракта в «Крокус Сити Холле».

«Мы продолжим эту работу и в следующем году. Лес занимает больше половины территории парка и является для нас приоритетным направлением. Каждый год мы стараемся вкладывать силы и средства, чтобы развивать сеть тропинок, прокладывать новые и восстанавливать старые. Теперь делаем эту зону максимально безопасной», – отметил Павел Зубакин.

Напомним, открытая территория ЦПКиО уже находится под круглосуточным наблюдением. По периметру парка расположены 214 камер, еще около 50 устройств установлены в административных зданиях и Летнем театре. Изображения с камер выводится на мониторы основного поста охраны. Записи с камер хранятся в течение 30 дней.

В мае 2024 года парк на предмет антитеррористической защищенности инспектировали депутаты Екатеринбургской думы, представители МЧС и МВД.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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