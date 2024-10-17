На Урале объявили сразу три предупреждения о плохих метеоусловиях

В Свердловской области действуют сразу три предупреждения о неблагоприятных метеоусловиях. С первым выступило Уральское управление по гидрометеорологии. Там сообщили, что до вечера 19 октября в воздухе будут концентрироваться вредные примеси. «Объявляются НМУ первой степени опасности. Отмена предупреждения с 20 часов 19 октября», – сообщили метеорологи.

Со вторым выступили дорожники. «18 октября ночью и утром местами на дорогах гололедица», – говорится в сообщении Уралуправтодора.

С третьим – пожарные. «На территории области действуют 1, 3 и 5 классы пожарной опасности в лесах. В Гаринском ГО, ГО Карпинск, ГО Краснотурьинск, Североуральском ГО, Серовском ГО, Сосьвинском ГО не исключается возникновение единичных очагов природных и ландшафтных пожаров», – сообщили в ГУ МЧС России по Свердловской области.

Екатеринбург, Елена Сычева

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