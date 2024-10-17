Накануне снегопада прокурор припугнула ответственных за уборку города

Прокурор Екатеринбурга Светлана Кузнецова объявила предостережения заместителю главы Екатеринбурга, главам администраций районов города и начальникам ДЭУ. Им рекомендовано усилить контроль за уборкой автомобильных дорог в зимний период.

Муниципальным служащим напомнили, что расчистка автомобильных дорог от снежных заносов, борьба с гололедом, уборка снежных валов с обочин, регулярная очистка от снега и льда автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек является обязанностью администрации Екатеринбурга и подведомственных ей учреждений.

В настоящее время прокуратурой города организован комплекс проверочных мероприятий, которые будут проводиться на системной основе в течение всей зимы. По результатам проверок работе городской администрации будет дана правовая оценка.

«С целью активизации работы на данном направлении, недопущения ненадлежащего исполнения своих обязанностей прокурором г. Екатеринбург заместителю главы Екатеринбург, 8 главам администраций районов г. Екатеринбург и 7 начальникам дорожно-эксплуатационных участков объявлены предостережения о недопустимости нарушения закона при проведении уборки улиц города в зимний период», – сообщили в пресс-службе прокуратуры.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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