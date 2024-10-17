Бархатный сезон уральцы проводили на дальнем Востоке и в Сочи

В сентябре 2024 года значительно вырос интерес свердловчан к Дальнему Востоку – туристический поток в этот регион увеличился на 32%. Также у туристов по-прежнему популярны курорты Краснодарского края. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования «Мегафона» и корпорации «Туризм.РФ».

Свердловская область вошла в топ-10 регионов, жители которых чаще других выбрали осенью для отдыха Дальний Восток. Популярность направления у свердловчан увеличилась на 32% по сравнению с тем же периодом предыдущего года. Самым востребованным регионом в этом направлении стал Приморский край, который принял 18% отдыхающих. Владивосток был главным местом притяжения не только туристов – в сентябре в городе прошел Восточный экономический форум. Далее следуют Забайкальский край (17%) и Амурская область (16%).

Турпоток в каждый из этих регионов со Среднего Урала увеличился более чем на 40%. Путешественники стали активнее пользоваться мобильной связью в поездках. На Дальнем Востоке в сентябре было потрачено на 56% больше гигабайт, чем в прошлом году, также на 25% вырос голосовой трафик.

Растет популярность и южных регионов России. В сентябре количество путешественников из Свердловской области в этом направлении увеличилось на 24%. В списке предпочтений лидируют курорты Краснодарского края – в первый осенний месяц там отдохнули 48% из тех, кто выбрал южный маршрут. Центр притяжения – Сочи. Среди гостей черноморского побережья чаще всего встречались жители двух столиц, а также Самарской, Свердловской областей и Республики Башкортостан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube