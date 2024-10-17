Артем Жога вручил сертификаты операторам дронов, которые скоро отправятся на СВО (ФОТО)

Полпред президента России в УрФО Артем Жога в Екатеринбурге вручил сертификаты курсантам, которые прошли подготовку на операторов БПЛА. В ближайшее время они отправятся в зону специальной военной операции, сообщили в пресс-службе полпредства.

«У меня за плечами большой боевой опыт, поэтому своими глазами видел, как изменилась война за 10 лет. Сейчас на переднем крае беспилотные летательные аппараты – одно из основных средств поражения противника и разведки боевой обстановки. Грамотные действия операторов БПЛА спасают жизни десяткам наших бойцов», – подчеркнул Артем Жога.

Курсы по подготовке операторов БПЛА были запущены в прошлом году аппаратом полпреда во взаимодействии с командованием Центрального военного округа. Всего за это время было подготовлено свыше 500 специалистов. Программа построена таким образом, чтобы обучающиеся получили все необходимые навыки для успешного выполнения боевых задач в зоне СВО.

Образовательная программа включает обучение работе на разведывательных и ударных беспилотниках, изучение тактической медицины и основ инженерной подготовки.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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