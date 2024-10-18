В Серове насмерть разбился 19-летний водитель. Еще три человека пострадали (ФОТО)

Один человек погиб и еще трое получили травмы при столкновении двух автомобилей в Серовском районе.

Как сообщили в областной ГАИ, трагедия произошла накануне вечером на 1-м км автодороги переулок Еловый – ул. Автодорожная. 19-летний водитель «Тойота Королла», пытаясь обогнать попутную машину, выехал на встречную полосу, не убедившись, что она свободна, и врезался в «Шкоду Фабиа» под управлением 50-летнего мужчины.

Молодой человек скончался по дороге в больницу, его 18-летняя пассажирка, а также водитель и пассажир «Шкоды» госпитализированы.

Установлено, что за рулем «Тойоты» находился уроженец Нягани, имеющий стаж вождения 8 месяцев, 6 раз привлекавшийся к административной ответственности за нарушения Правил дорожного движения. Стаж вождения водителя «Шкоды» составляет 9 лет, за нарушения ПДД привлекался 2 раза.

В каком состоянии находился погибший в момент происшествия, будет установлено в ходе проведения экспертиз.

Кроме того, гаишники обнаружили на месте ДТП колею и занижение обочины проезжей части дороги, в адрес обслуживающей организации направлены рекомендации по устранению недостатков.

Серов, Елена Владимирова

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