В Екатеринбурге бесплатно покажут современное китайское кино

В этом году Екатеринбург впервые присоединился к масштабному Фестивалю китайского кино. С 25 по 27 октября в «Доме кино» можно будет бесплатно посмотреть китайские ленты последних лет. Фестиваль также пройдет в других крупных городах России – Москве, Санкт-Петербурге и Великом Новгороде. Мероприятие организовано в рамках Годов культуры России и Китая, приуроченных к 75-летию установления двусторонних дипломатических отношений между странами.

Как сообщили в ДИПе, в программе фестиваля запланирован некоммерческий показ пяти китайских фильмов. 25 октября фестиваль начнется с показа драмы, основанной на реальных событиях, – «Там, где заканчивается море» (2022 год, режиссер Дерек Тунг-Синг Йи). 26 октября зрители смогут увидеть спортивный фильм «Шаг к мечте: Раз и навсегда» (2023 год, режиссер Да Пенг), а также мелодраму «Я люблю тебя!» (2023 год, режиссер Хань Янь). Фестиваль завершится 27 октября показом экранизаций классического китайского фэнтезийного романа «Сотворение богов» (2023, режиссер Уэршань), а также фильма «Китайский пинг-понг: выход из тупика» (2023, режиссеры Чао Дэн и Баймэй Юй), который рассказывает о победе мужской сборной Китая по настольному теннису на чемпионате мира.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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