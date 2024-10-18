Халяльная курятина из Свердловской области появилась в магазинах ОАЭ

В магазинах Объединенных Арабских Эмиратов появилась продукция птицефабрики «Рефтинская» – наггетсы и мясо птицы. Как сообщили в ДИПе, уральских кур продают уже в двух местных торговых сетях. Предприятие планирует поставлять в восточную страну порядка 50 тонн своего товара каждый месяц.

Ранее птицефабрика «Рефтинская» получила международный сертификат, позволяющий поставлять халяльную продукцию на зарубежный рынок. По словам министра АПК и потребительского рынка Свердловской области Анны Кузнецовой, продукция агропромышленного комплекса Свердловской области отправляется более чем в 25 стран.

«Наибольший объем товаров экспортируется в Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан и Беларусь. Уральские производители ежегодно увеличивают объемы поставок своей продукции за рубеж. Относительно прошлого года экспорт мяса птицы, к примеру, вырос в девять раз», – сообщила Анна Кузнецова.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube