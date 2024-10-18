Советских плюшевых медведей покажут на выставке в Екатеринбурге

В Екатеринбурге в выходные пройдет выставка плюшевых медвежат родом из СССР. Большая часть экспонатов – раритетные игрушки, которые были созданы в 50-70 годы прошлого века. Часть экспонатов – импортные медвежата, но сделанные примерно в тот же период.

«Экспозицию продумывала исходя из нескольких критериев. Зритель – самый широкий. И те, кто глубоко в теме, и те, кто просто пришел посмотреть фильм. А со зрителем хочется поймать контакт. Тема определила временной срез. Возраст – от ноля. Должно быть интересно и ребенку, и взрослому», – рассказала владелица коллекции Татьяна Белошкурская.

Выставка открывается в «Доме кино» сегодня вечером, а завтра в полдень хозяйка медведей проведет экскурсию и обзорную лекцию, такие же будут проходить каждый четверг, пока длится экспозиция – в течение месяца. Вход свободный.

Фото: Татьяна Белошкурская

Екатеринбург, Елена Сычева

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