Строители перекроют движение по улице Хмелева

Движение транспорта по улице Хмелева на Уралмаше будет ограничено с 5 ноября по 30 декабря.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, застройщик ООО «Темп» закроет движение на участке от улицы 40-летия Октября до дома № 10 по улице Хмелева.

Это связано с проведением работ по строительству сети ливневой канализации. Движение автотранспорта будет направлено по улицам 40-летия Октября и XXII Партсъезда, на закрытом участке установят соответствующие дорожные знаки и указатели. Схема движения общественного транспорта останется без изменений. После завершения работ строители восстановят нарушенные элементы благоустройства.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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