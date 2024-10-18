В Свердловской области инфляция снизилась до 8,4%

На Среднем Урале второй месяц подряд снижается инфляция: если в августе она составляла 8,71%, то сейчас – 8,41%. Теперь показатель ниже общероссийского на 0,22%. Как отметили в пресс-службе Уральского ГУ Банка России, это связано с увеличением предложения некоторых продуктов и промтоваров и снижением высокого спроса.

Так, рост цен на продукты замедлился до 9,3% (в августе – 9,61%). В первую очередь это связано с хорошим урожаем фруктов и овощей, благодаря чему цены на помидоры, свеклу и виноград растут не так стремительно. Из-за высоких урожаев сахарной свеклы подешевел и сахар. Также на уральских и российских птицефабриках выросло производство, из-за этого подешевели куры и замедлился рост цен на пельмени и колбасу.

Цены на промтовары замедлились до уровня 5,75% (в августе – 6,37%). За счет поступления на рынок новых брендов расширилось предложение импортных электротоваров и бытовой техники. Из-за снижения спроса подешевели стиральные машины. А миксеры, блендеры, пылесосы и швейные машины (на которые также сократился спрос) продолжили дорожать, но не так быстро. Из-за увеличения объемов производства замедлился рост цен на парфюмерию и косметику.

А цены на услуги ускорились до 11% (в августе – 10,74%). Свердловчане стали чаще отдыхать в Египте и ОАЭ, поэтому в сентябре цены на поездки выросли. Образовательные услуги стали дороже из-за больших расходов на оборудование, оплату труда преподавателей и «коммуналку». По схожим причинам стало дороже такси: цены выросли на шины, бензин и техобслуживание авто.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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