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Пятница, 18 октября 2024, 16:11 мск

Новости Екатеринбург

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На Уктусе три автобуса изменят схему движения

В Екатеринбурге автобусы № 42, 83 и 86 изменят схему движения с 19 октября.

Так, маршрут № 86 после Лыжников поедет не по Молодогвардейцев, а свернет на Рощинскую и двинется до конечной остановки «Рощинская». Автобусы № 42 и 83 будут следовать до конечной «ЖК Светлый», но также по Рощинской, объезжая улицы Молодогвардейцев, Яблоневую и Якутскую. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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