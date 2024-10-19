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Суббота, 19 октября 2024, 11:12 мск

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Четыре уральца вернулись из украинского плена

Среди российских военнослужащих, возвращенных сегодня ночью из украинского плена, есть четыре уральца. Об этом сообщила уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«Сегодняшнее утро стало по-настоящему добрым для родных и друзей 95 военнослужащих российской армии, возвращенных из плена. Четверо из них – из нашего списка. Троих подавал нам лично командир бригады. И мы благодарны ему за заботу о своих. А вот четвертый , слава богу, вернулся благодаря близким, которые узнали в ролике своего солдата. Ролик пыточный… Мы всем коллективом переживали за него. Все возвращенные – из курских боев. Сейчас ребята в Белоруссии. Но домой уже позвонили. В Белоруссии как дома. В ближайшее время перевезут в санаторий Министерства обороны России», – рассказала омбудсмен на своей странице «ВКонтакте».

Как уже сообщил «Новый День», переговорный процесс завершился 18 октября. В результате с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 95 российских военнослужащих. Взамен переданы 95 военнопленных ВСУ. «В настоящее время все российские военнослужащие находятся на территории Республики Беларусь, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь, а также предоставлена возможность связаться с родственниками, – рассказали в ведомстве. – Все освобожденные военнослужащие будут доставлены в Российскую Федерацию для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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