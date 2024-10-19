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Суббота, 19 октября 2024, 14:13 мск

Новости Екатеринбург

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МЧС на Урале выпустило штормовое предупреждение

В Свердловской области местами ожидается сильный ветер с порывами до 25 м/с. ГУ МЧС региона призывает граждан быть бдительными.

Во время сильного ветра спасатели советуют: оставаться в помещении; закрыть окна и двери; убрать вещи с балконов и подоконников; избегать нахождения рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами; не парковать автомобили под деревьями или слабо закреплёнными конструкциями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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