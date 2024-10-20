Боксер RCC стал вторым в рейтинге IBF, выиграв важный бой

Боксер RCC Заур Абдуллаев в сложном и зрелищном поединке одолел Хуана Хавьера Карраско и максимально приблизился к поединку за титул чемпиона мира. В главном бою вечера в Аргентине Заур одержал досрочную победу над аргентинцем Хуаном Хавьером Карраско. На кону стояла вакантная вторая строчка мирового рейтинга IBF в легком весе.

Поединок получился сложным: Заур медленно начал и в начале боя отдал инициативу Карраско, однако сумел переломить ситуацию во второй части встречи. Начиная с 9 раунда Абдуллаев жестко работал по Хуану сериями, на лице аргентинца вспухли большие гематомы. В заключительном 12 раунде Заур потряс Карраско жесткими апперкотами, и угловые аргентинского боксера выбросили полотенце.

Эта победа техническим нокаутом приближает Заура к поединку за титул чемпиона мира. Поясом IBF в легком весе (до 61,2 кг) на сегодня владеет Василий Ломаченко.

Екатеринбург, Елена Сычева

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