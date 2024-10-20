На Шарташе подростки отравились алкоголем и попали в больницу. Правоохранители организовали проверку

В Екатеринбурге трое подростков 13, 14 и 16 лет, распивавшие алкоголь на территории Шарташского лесопарка, почувствовали себя плохо настолько, что попали в больницу. Прокуратура и следственный отдел по Кировскому району проводят проверку.

«В ходе проверки, организованной на предмет возможного наличия признаков статьи 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции», следователи СКР устанавливают все обстоятельства произошедшего. Принимаются меры к установлению и опросу возможных очевидцев и родителей пострадавших, выясняется степень тяжести вреда, причинённого здоровью подростков, истребуется характеризующий материал в отношении пострадавших. Устанавливается место реализации указанного спиртного», – отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube