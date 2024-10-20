На Пермском тракте образовалась 12-километровая пробка из-за дорожных работ

На Пермском тракте возле Ревды образовалась 12-километровая пробка. По данным Уралуправтодора, причинами заторов стали дорожные работы и большой транспортный поток.

«На автодороге Р-242 с км 308 по км 320 в направлении г. Екатеринбург местами затруднено движение в связи с большим транспортным потоком и проведением дорожных работ. Будьте внимательны! Заранее планируйте свой маршрут», – отметили в пресс-службе ведомства.

Ревда, Дарья Деменева

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